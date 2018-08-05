Associated Press: вибух у Каракасі викликаний детонацією побутового газу, а не замахом на Мадуро

За словами пожежників, вибух прогримів в одній зі квартир розташованого поблизу будівлі. Як зазначає агентство, було видно, як із вікна будинку йшов дим.

Раніше міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес повідомив, що на Мадуро було скоєно замах за допомогою декількох безпілотників зі вибухівкою. Апарати були приведені в дію, коли глава держави виступав у Каракасі на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Родрігес розповів, що безпілотники були знешкоджені.

Нагадаємо, сам Ніколас Мадуро розповів, що навпроти нього “вибухнув літальний апарат”. Президент Венесуели сказав, що спочатку прийняв те, що трапилося за підрив піротехніки з нагоди завершення урочистого заходу. Мадуро додав, що кілька учасників замаху вже затримані, і звинуватив у причетності до нього свого колумбійського колегу Хуана Мануеля Сантоса. Крім того, він висловив думку, що частина з тих, хто планував убити його, проживають в США.

Глава Верховного суду Венесуели Майкель Морено охарактеризував подію як теракт.