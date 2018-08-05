Associated Press: взрыв в Каракасе вызван детонацией бытового газа, а не покушением на Мадуро

По словам пожарных, взрыв прогремел в одной из квартир расположенного вблизи здания. Как отмечает агентство, было видно, как с окна дома шел дым.

Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Аппараты были приведены в действие, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес рассказал, что беспилотники были обезврежены.

Напомним, сам Николас Мадуро рассказал, что напротив него “взорвался летательный аппарат”. Президент Венесуэлы сказал, что сначала принял случившееся за подрыв пиротехники по случаю завершения торжественного мероприятия. Мадуро добавил, что несколько участников покушения уже задержаны, и обвинил в причастности к нему своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он высказал мнение, что часть из тех, кто планировал убить его, проживающих в США.

Глава Верховного суда Венесуэлы Майкел Морено охарактеризовал произошедшее как теракт.