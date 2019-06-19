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Мадуро заявив, що замах на нього коштував замовникам кілька мільйонів доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Підготовка до замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в серпні минулого року коштувала кілька мільйонів доларів. Такі дані навів у вівторок сам глава держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Venezolana de Television.

Мадуро заявив, що замах на нього коштував замовникам кілька мільйонів доларів

“План мого вбивства, який спробували здійснити в серпні, обійшовся в кілька мільйонів доларів. Кажуть про 20 млн доларів”, — наводить його слова на своєму сайті телеканал.

Мадуро додав, що організатори замаху отримали гроші з-за кордону.

Нагадаємо, так звана спроба вбити президента Венесуели за допомогою безпілотних літальних апаратів з вибухівкою була зроблена в Каракасі 4 серпня 2018 року, коли він виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Мадуро і члени вищого керівництва країни залишилися неушкоджені. Пізніше видання Associated Press повідомило, що вибух у Каракасі викликаний детонацією побутового газу, а не замахом на Мадуро.

Незабаром після цього глава держави звинуватив у трагедії “венесуельських ультраправих разом з колумбійськими ультраправими” і Хуана Мануеля Сантоса, в той час керував Колумбією. МЗС цієї країни назвав звинувачення абсурдними.

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