Мадуро заявив, що замах на нього коштував замовникам кілька мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Підготовка до замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в серпні минулого року коштувала кілька мільйонів доларів. Такі дані навів у вівторок сам глава держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Venezolana de Television.
“План мого вбивства, який спробували здійснити в серпні, обійшовся в кілька мільйонів доларів. Кажуть про 20 млн доларів”, — наводить його слова на своєму сайті телеканал.
Мадуро додав, що організатори замаху отримали гроші з-за кордону.
Нагадаємо, так звана спроба вбити президента Венесуели за допомогою безпілотних літальних апаратів з вибухівкою була зроблена в Каракасі 4 серпня 2018 року, коли він виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Мадуро і члени вищого керівництва країни залишилися неушкоджені. Пізніше видання Associated Press повідомило, що вибух у Каракасі викликаний детонацією побутового газу, а не замахом на Мадуро.
Незабаром після цього глава держави звинуватив у трагедії “венесуельських ультраправих разом з колумбійськими ультраправими” і Хуана Мануеля Сантоса, в той час керував Колумбією. МЗС цієї країни назвав звинувачення абсурдними.