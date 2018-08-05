У Каракасі скоєно замах на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Семеро людей отримали поранення під час замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в суботу, сам глава держави не постраждав. Про це, як повідомила венесуельська радіостанція Union Radio, заявив міністр зв’язку країни Хорхе Родрігес, інформує УНН.
“Президент Мадуро не постраждав під час замаху, — наводить сайт радіостанції слова міністра. — На жаль, семеро співробітників отримали поранення”.
Замах на главу держави було скоєно за допомогою безпілотників зі вибухівкою. Вони були приведені в дію, коли Мадуро виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. За словами міністра, безпілотники були знешкоджені.
Родрігес також повідомив, що президент Мадуро “через лічені хвилини” звернеться до народу.
Міністр зв’язку додав, що президент вже повернувся до роботи, повідомив на своєму сайті телеканал TeleSUR.
“У даний час він веде звичну роботу”, — сказав Родрігес.
Нагадаємо, колишній президент Венесуели Уго Чавес помер не в березні 2013 року, а кількома місяцями раніше. З таким твердженням в інтерв’ю порталу Punto de Corte виступила екс-генпрокурор південноамериканської країни Луїса Ортега Діас. Після публікації матеріалу сайт порталу перестав бути доступним.