В Каракасе совершено покушение на Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Семь человек получили ранения во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, сам глава государства не пострадал. Об этом, как сообщила венесуэльская радиостанция Union Radio, заявил министр связи страны Хорхе Родригес, информирует УНН.
“Президент Мадуро не пострадал во время покушения, — приводит сайт радиостанции слова министра. — К сожалению, семь сотрудников получили ранения”.
Покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда Мадуро выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. По словам министра, беспилотники были обезврежены.
Родригес также сообщил, что президент Мадуро “через считанные минуты” обратится к народу.
Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе, сообщил на своем сайте телеканал TeleSUR.
“В настоящее время он ведет привычную работу”, — сказал Родригес.
Напомним, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер не в марте 2013 года, а несколькими месяцами ранее. С таким утверждением в интервью порталу Punto de Corte выступила экс-генпрокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. После публикации материала сайт портала перестал быть доступным.