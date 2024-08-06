Николас Мадуро пообещал навсегда отказаться от использования мессенджера WhatsApp и перейти к сервисам Telegram и WeChat. Об этом пишет телеканал Venezolana de Television, передает УНН.

Детали

"Я разорву отношения с WhatsApp, потому что WhatsApp используют для того, чтобы угрожать Венесуэле. Я навсегда удалю приложение WhatsApp с моего телефона. Постепенно я переведу свои контакты на Telegram и WeChat", - заявил Мадуро, выступая на митинге.

Ранее Николас Мадуро обвинил TikTok и Instagram в разжигании ненависти в стране. Он отметил, что в TikTok распространение получили видеозаписи с призывами применения насилия в отношении сторонников действующего правительства Венесуэлы.

Дополнение

На президентских выборах, состоявшихся 28 июля, в Венесуэле Мадуро объявил себя победителем. На следующий день в Каракасе и других городах правые экстремисты спровоцировали беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих. Более 77 военных и правоохранителей получили ранения, 2 погибли.

ЄС не визнає перемогу Мадуро на президентських виборах у Венесуелі