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"Люди-Титаны": группа KOZAK SYSTEM совместно с БФ "МХП-Громаді" продолжат тур по военным госпиталям

"Люди-Титаны": группа KOZAK SYSTEM совместно с БФ "МХП-Громаді" продолжат тур по военным госпиталям

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 09:50  •  9040 просмотра

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Украинская группа KOZAK SYSTEM совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" организовали тур по военным госпиталям под названием "Люди-Титаны", чтобы оказать моральную и психологическую поддержку раненым бойцам.

В соцсетях опубликовали документальное видео о туре морально-психологической поддержки военными госпиталями украинской группы KOZAK SYSTEM, который музыканты реализовали совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді". В ролике вокалист, Иван Леньо, и другие музыканты рассказывают о мотивации выступлений перед ранеными военными, об их различии между выступлениями перед собратьями вблизи линии фронта и о важности эмоциональной поддержки защитников, передает УНН

Реабилитация и лечение в медучреждениях - сложный этап для защитников. В госпиталях военные находятся далеко от родных, собратьев и боевых задач, часто не чувствуя нужной моральной поддержки для восстановления.

Чтобы поддержать защитников в госпиталях, Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с украинской группой KOZAK SYSTEM зимой 2024-го реализовали тур по военным госпиталям "Люди-Титаны". В рамках тура музыканты при поддержке благотворителей посетили 5 военных госпиталей в Хмельницком, Трускавце, Виннице, Днепре и Черкассах.

"Часто внимание к тем, кто лечится в госпиталях, почти отсутствует. Еще вчера их уважали и благодарили за защиту, а сегодня здесь, в госпиталях, они почему-то оказались как бы на втором плане. Так появилась идея посещать именно военные госпитали и поддерживать наших защитников, находящихся на лечении", - рассказал Иван Леньо, солист группы Kozak System.

Тур по военным госпиталям получил символическое название - по мотивам одной из новых песен группы "Люди-Титаны". Встречи, которые происходят в рамках тура, имеют особый формат: это - не классические выступления или концерты, а больше творческие встречи, где главными являются диалог и обратная связь.

"Этим туром мы демонстрируем: мы ценим военных не только на передовой, но также, когда они особенно уязвимы - во время реабилитации, лечения, адаптации к гражданской жизни. Поэтому важной задачей таких творческих встреч является то, что солист говорит с аудиторией не только с помощью музыки. Такие встречи резонируют: мы видели, как военные поют, читают стихи, а главное - высвобождают свои эмоции", - говорит Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Ребятам, которые вернулись, трудно переживать положительные эмоции. Но не они должны искать, как им жить дальше и адаптироваться к гражданской реальности. Наоборот, общество должно сделать все, чтобы их возвращение было комфортным. Такие встречи помогают в адаптации", - отмечает Анна Зюзькова, психолог с боевым опытом реабилитационного отделения, участница боевых действий.

Первый тур по военным госпиталям получил волну положительных отзывов как среди самих военных, так и медицинского персонала, который тоже нуждается в моральной поддержке. Поэтому презентация документального видео о туре стала анонсом следующих выездов в госпитали, которые Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с KOZAK SYSTEM запланировали во Львове, Черкассах, Виннице, Чернигове и Харькове.

Скачать видео можно по ссылке.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
dneprДнепр
chernigovЧернигов
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
lvovЛьвов
kharkivХарьков
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