Любовная афера: во Львовской области женщина обманула военного из Одессы почти на миллион гривен
Киев • УНН
39-летняя женщина создала фейковый аккаунт и выманивала деньги у 21-летнего военного. Сначала просила на лечение, потом завладела карточкой.
На Львовщине 39-летняя женщина через фейковый аккаунт в соцсети завладела деньгами и банковской карточкой 21-летнего военнослужащего из Одессы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение полиции Львовской области.
Детали
Отмечается, что злоумышленница - жительница одного из сел Стрыйского района Львовщины. Как установили правоохранители, фигурантка создала в одной из социальных сетей фейковую страницу, и в дальнейшем, выдавая себя за другое лицо и публикуя фото другой женщины, познакомилась с 21-летним жителем Одессы - военнослужащим.
Во время переписки злоумышленница создала у мужчины иллюзию близких отношений и начала периодически обращаться к нему с просьбами под разными вымышленными предлогами перевести на ее банковский счет средства - якобы на похороны брата, на лечение травм, якобы полученных ею во время ДТП и тому подобное. Таким образом женщина получила от потерпевшего денежных средств на общую сумму почти 130 тысяч гривен
В полиции указали, что со временем "аппетиты" фигурантки росли и она попросила военнослужащего передать ей банковскую карточку, чтобы она могла приобрести дом, в котором они в дальнейшем могли бы жить вместе. Получив карточку, женщина сняла со счета почти 800 тысяч гривен.
Все эти средства она присвоила и потратила по своему усмотрению
В полиции добавили, что злоумышленнице сообщено о подозрении в ряде уголовных правонарушений. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним
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