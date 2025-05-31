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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Любовная афера: во Львовской области женщина обманула военного из Одессы почти на миллион гривен

Киев • УНН

 • 444 просмотра

39-летняя женщина создала фейковый аккаунт и выманивала деньги у 21-летнего военного. Сначала просила на лечение, потом завладела карточкой.

Любовная афера: во Львовской области женщина обманула военного из Одессы почти на миллион гривен

На Львовщине 39-летняя женщина через фейковый аккаунт в соцсети завладела деньгами и банковской карточкой 21-летнего военнослужащего из Одессы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение полиции Львовской области.

Детали

Отмечается, что злоумышленница - жительница одного из сел Стрыйского района Львовщины. Как установили правоохранители, фигурантка создала в одной из социальных сетей фейковую страницу, и в дальнейшем, выдавая себя за другое лицо и публикуя фото другой женщины, познакомилась с 21-летним жителем Одессы - военнослужащим.

Во время переписки злоумышленница создала у мужчины иллюзию близких отношений и начала периодически обращаться к нему с просьбами под разными вымышленными предлогами перевести на ее банковский счет средства - якобы на похороны брата, на лечение травм, якобы полученных ею во время ДТП и тому подобное. Таким образом женщина получила от потерпевшего денежных средств на общую сумму почти 130 тысяч гривен

- говорится в сообщении.

В полиции указали, что со временем "аппетиты" фигурантки росли и она попросила военнослужащего передать ей банковскую карточку, чтобы она могла приобрести дом, в котором они в дальнейшем могли бы жить вместе. Получив карточку, женщина сняла со счета почти 800 тысяч гривен.

Все эти средства она присвоила и потратила по своему усмотрению

- отметили правоохранители.

В полиции добавили, что злоумышленнице сообщено о подозрении в ряде уголовных правонарушений. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним

Киевские полицейские разоблачили группу квартирных аферистов. Мошенники использовали фиктивные документы и подставных лиц. Установлено, что участники преступной группы незаконно завладели по меньшей мере четырьмя квартирами и пытались завладеть еще двумя. Четырем дельцам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Количество мошенничеств с платежными картами в Украине снизилось, но сумма убытков возросла - НБУ12.05.25, 15:50 • 2213 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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