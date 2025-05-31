Любовная афера: во Львовской области женщина обманула военного из Одессы почти на миллион гривен

На Львовщине 39-летняя женщина через фейковый аккаунт в соцсети завладела деньгами и банковской карточкой 21-летнего военнослужащего из Одессы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение полиции Львовской области.

Отмечается, что злоумышленница - жительница одного из сел Стрыйского района Львовщины. Как установили правоохранители, фигурантка создала в одной из социальных сетей фейковую страницу, и в дальнейшем, выдавая себя за другое лицо и публикуя фото другой женщины, познакомилась с 21-летним жителем Одессы - военнослужащим.

Во время переписки злоумышленница создала у мужчины иллюзию близких отношений и начала периодически обращаться к нему с просьбами под разными вымышленными предлогами перевести на ее банковский счет средства - якобы на похороны брата, на лечение травм, якобы полученных ею во время ДТП и тому подобное. Таким образом женщина получила от потерпевшего денежных средств на общую сумму почти 130 тысяч гривен