Любовна афера: на Львівщині жінка ошукала військового з Одеси на майже мільйон гривень

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
30 травня, 16:58 • 18027 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 56119 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 68910 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 67131 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 105949 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 101646 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 59496 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 33395 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 30454 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 153924 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.6м/с
84%
749мм
Популярнi новини

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 85308 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 63308 перегляди

Боєць "Птахів Мадяра" одним дроном знищив російську установку "Град" з БК на 40 ракет: вражаюче відео

30 травня, 14:47 • 15173 перегляди

Gerry Weber закриває всі магазини в Німеччині через банкрутство

30 травня, 15:41 • 4328 перегляди

ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін

30 травня, 15:50 • 6464 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 63328 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 85328 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 96563 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 105954 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 101648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 33121 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 68371 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 57807 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 132930 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 124449 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Любовна афера: на Львівщині жінка ошукала військового з Одеси на майже мільйон гривень

Київ • УНН

 • 554 перегляди

39-річна жінка створила фейковий акаунт та видурювала гроші у 21-річного військового. Спочатку просила на лікування, потім заволоділа карткою.

Любовна афера: на Львівщині жінка ошукала військового з Одеси на майже мільйон гривень

На Львівщині 39-річна жінка через фейковий акаунт у соцмережі заволоділа грошима та банківською карткою 21-річного військовослужбовця з Одеси. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення поліції Львівської області.

Деталі

Зазначається, що зловмисниця - мешканка одного з сіл Стрийського району Львівщини. Як встановили правоохоронці, фігурантка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки, познайомилась з 21-річним мешканцем Одеси - військовослужбовцем.

Під час переписки зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатись до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її банківський рахунок кошти - нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень

- йдеться у повідомленні.

У поліції вказали, що з часом "апетити" фігурантки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень.

Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд

- зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що зловмисниці повідомлено про підозру у низці кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо

Київські поліцейські викрили групу квартирних аферистів. Шахраї використовували фіктивні документи та підставних осіб. Встановлено, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи щонайменше чотирма квартирами та намагалися заволодіти ще двома. Чотирьом ділкам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Кількість шахрайств з платіжними картками в Україні знизилася, але сума збитків зросла - НБУ12.05.25, 15:50 • 2213 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Одеса
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,044.50
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,522.80