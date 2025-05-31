Любовна афера: на Львівщині жінка ошукала військового з Одеси на майже мільйон гривень

На Львівщині 39-річна жінка через фейковий акаунт у соцмережі заволоділа грошима та банківською карткою 21-річного військовослужбовця з Одеси. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення поліції Львівської області.

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Зазначається, що зловмисниця - мешканка одного з сіл Стрийського району Львівщини. Як встановили правоохоронці, фігурантка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки, познайомилась з 21-річним мешканцем Одеси - військовослужбовцем.

Під час переписки зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатись до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її банківський рахунок кошти - нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень - йдеться у повідомленні.

У поліції вказали, що з часом "апетити" фігурантки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень.

Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд - зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що зловмисниці повідомлено про підозру у низці кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до восьми років.

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