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лукашенко отправился в рф с "рабочим визитом", запланирована встреча с путиным

Киев • УНН

 • 448 просмотра

лукашенко отправился в россию для переговоров с путиным по вопросам "сотрудничества и безопасности". С мишустиным обсудит торговлю, инвестиции и совместные проекты.

лукашенко отправился в рф с "рабочим визитом", запланирована встреча с путиным

российский диктатор александр лукашенко отправился с рабочим визитом в россию, запланированы переговоры с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Детали

По данным СМИ, программой визита лукашенко запланированы переговоры с путиным. белорусский диктатор обсудит ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры белоруссии и россии также "обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, тематике обеспечения безопасности".

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Также состоится встреча лукашенко с председателем правительства российской федерации михаилом мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы развития белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации кооперационных проектов.

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