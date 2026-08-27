лукашенко вирушив до рф із "робочим візитом", запланована зустріч із путіним

російський диктатор олександр лукашенко подався з робочим візитом до росії, заплановано переговори із російським диктатором володимиром путіним, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

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За даними ЗМІ, програмою візиту лукашенка заплановано переговори із путіним. білоруський диктатор обговорить ключові напрями двосторонньої співпраці. Лідери білорусі та росії також "обміняються думками щодо актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, тематики забезпечення безпеки".

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Відбудеться також зустріч лукашенка з головою уряду російської федерації михайлом мішустіним. У центрі уваги будуть практичні питання щодо розвитку білорусько-російського торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, реалізація коопераційних проектів.

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