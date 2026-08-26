лукашенко объявил внезапную проверку готовности белорусских войск
Киев • УНН
В беларуси по поручению лукашенко проверяют боеготовность армии. Одна из бригад покинет место дислокации и выполнит задачи.
Белорусский правитель александр лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности вооружённых сил страны, о чём 25 августа сообщили в мо рб, пишет УНН.
Детали
В мо рб сообщили о "проверке боеготовности вооружённых сил по поручению президента".
Госсекретарь совета безопасности беларуси александр вольфович сообщил, что в рамках проверки одна из бригад покинет место постоянной дислокации и выполнит ряд задач. "После проверочных мероприятий при приведении бригады в боевую готовность "полная" она выйдет из пункта постоянной дислокации и выполнит ряд задач. Пока о них говорить не будем. Всё зависит от тех решений, которые будет принимать руководство вооружённых сил, генерального штаба и воинских частей", — сказал вольфович.
При этом вольфович отметил, что "особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учётом опыта военных конфликтов в Украине и Иране".
По его словам, цель мероприятия — "проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях". вольфович также призвал не беспокоиться, что "происходит что-то сверхъестественное".
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