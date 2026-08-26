В граничащей с Украиной области Беларуси строят железную дорогу для военных поездов — СМИ
Киев • УНН
Вблизи села Якимовка проектируют железнодорожный путь и грузовую платформу для военной техники. Точное расположение полигона неизвестно.
В Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, возле деревни Якимовка строится железнодорожная инфраструктура, способная принимать военные поезда, сообщает белорусская служба Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, об этом стало известно из проектной документации, полученной «Сообществом белорусских железнодорожников». Она подтверждает, что для объекта с официальным названием «Строительство полигона в Гомельской области» проектируется отдельная железнодорожная инфраструктура.
Заказчиком является «Военно-проектный институт». Проект предусматривает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
Точное месторасположение нового полигона пока неизвестно.
С конца 2023 года возле Гомеля продолжается масштабное строительство новой военной базы, где, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси, пишет издание.
Как пишет издание, «правительство Александра Лукашенко создало эту бригаду в 2025 году для „усиления южного сектора“ — якобы для защиты от угроз со стороны Украины. Восточная часть нового объекта обозначена на государственных кадастровых картах Беларуси как „военный городок“, а западная — как „учебно-тактическое поле“».
В июне 2026 года СМИ сообщили о завершении строительства части объектов нового военного городка. Сейчас ведется строительство железнодорожных путей, отмечает издание.
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