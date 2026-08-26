У білорусі в межуючій з Україною області будують залізницю для військових поїздів - ЗМІ
Київ • УНН
Поблизу села Якимівка проєктують колію та вантажну платформу для військової техніки. Точне розташування полігону невідоме.
У Гомельській області білорусі, що межує з Україною, поблизу села Якимівка будується залізнична інфраструктура, здатна приймати військові поїзди, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, пише УНН.
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Це, як повідомляє видання, стало відомо з проєктної документації, отриманої "Спільнотою Білоруських залізничників". Вона підтверджує, що для об'єкта з офіційною назвою "Будівництво полігону в Гомельській області" проєктується окрема залізнична інфраструктура.
Замовником є "Військово-проєктний інститут". Проєкт передбачає окрему під'їзну колію, розраховану до 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та колійної техніки.
Точне місце розташування нового полігону поки що невідоме.
З кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій білорусі, пише видання.
Як пише видання, "уряд олександра лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для "посилення південного сектору" - нібито для захисту від загроз з боку України. Східна частина нового об'єкта позначена на державних кадастрових картах білорусі як "військовий табір", а західна - як "навчально-тактичне поле"".
У червні 2026 року ЗМІ повідомили про завершення будівництва частини об'єктів нового військового табору. Наразі ведеться будівництво залізничних колій, зазначає видання.
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