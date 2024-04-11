Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает свои рейсы в Тегеран, столицу Ирана. Причина ограничений - "текущая ситуация на Ближнем востоке", срок действия остановки авиарейсов из ФРГ в Иран - до 11 апреля, передает УНН.

Детали

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила что приостанавливает свои рейсы в Тегеран и обратно, "в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке". Срок действия приостановления рейсов - до 11 апреля. Следует отметить, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, - в результате удара по иранскому консульству в Дамаске погибло 16 человек, в том числе семь членов "Стражей исламской революции", идеологической армии Исламской Республики, согласно данным одной из неправительственных организаций.

Накануне, иранское информационное агентство ненадолго повысило напряженность, опубликовав сообщение на арабском языке на сайте социальных сетей X о том, что все воздушное пространство над Тегераном было закрыто для проведения военных учений.

Напомним,

В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь.