Лишь каждый десятый европеец считает США союзником — новый опрос показал рекордное падение доверия
Киев • УНН
Опрос в 15 странах показал падение доверия к США как союзнику с 22% до 11%. Большинство граждан сомневаются в военной помощи Вашингтона.
Лишь 11% жителей 15 европейских стран считают США союзником, разделяющим их интересы и ценности. В то же время большинство опрошенных сомневаются, что Вашингтон придет им на помощь в случае военного нападения. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Согласно исследованию, уровень доверия к США среди европейцев продолжает снижаться. Если в ноябре 2024 года Соединенные Штаты союзником считали 22% респондентов, то сейчас таких осталось лишь 11%.
Большинство опрошенных рассматривают США не как союзника, а как "необходимого партнера". При этом 13% респондентов назвали США соперником, а еще 12% — даже противником.
Опрос также показал, что во всех 15 странах большинство граждан больше не уверены, что Соединенные Штаты будут защищать их в случае внешней агрессии. Вместо этого значительно больше европейцев убеждены, что помощь окажут другие европейские государства.
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Авторы исследования связывают такие настроения с политикой президента США Дональда Трампа, его заявлениями относительно будущего НАТО, возможного сокращения американского военного присутствия в Европе и общей неопределенностью в отношении американских гарантий безопасности.
В то же время все больше европейцев поддерживают усиление собственной обороноспособности. Почти половина опрошенных одобряет совместные заимствования ЕС для финансирования оборонных программ, а в большинстве стран растет поддержка идеи сокращения зависимости от американского вооружения и развития собственного военно-промышленного комплекса.
Отдельно исследование показало, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз продолжает разделять общественное мнение в Европе. В ряде стран, в частности в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и даже Эстонии, противников вступления Украины в ЕС на данный момент больше, чем сторонников.
Опрос проводился в мае 2026 года в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
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