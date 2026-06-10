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Лишь каждый десятый европеец считает США союзником — новый опрос показал рекордное падение доверия

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Опрос в 15 странах показал падение доверия к США как союзнику с 22% до 11%. Большинство граждан сомневаются в военной помощи Вашингтона.

Лишь каждый десятый европеец считает США союзником — новый опрос показал рекордное падение доверия

Лишь 11% жителей 15 европейских стран считают США союзником, разделяющим их интересы и ценности. В то же время большинство опрошенных сомневаются, что Вашингтон придет им на помощь в случае военного нападения. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Согласно исследованию, уровень доверия к США среди европейцев продолжает снижаться. Если в ноябре 2024 года Соединенные Штаты союзником считали 22% респондентов, то сейчас таких осталось лишь 11%.

Большинство опрошенных рассматривают США не как союзника, а как "необходимого партнера". При этом 13% респондентов назвали США соперником, а еще 12% — даже противником.

Опрос также показал, что во всех 15 странах большинство граждан больше не уверены, что Соединенные Штаты будут защищать их в случае внешней агрессии. Вместо этого значительно больше европейцев убеждены, что помощь окажут другие европейские государства.

Более 70% европейцев считают вторжение рф угрозой и поддерживают санкции против москвы - опрос08.05.26, 17:37 • 3492 просмотра

Авторы исследования связывают такие настроения с политикой президента США Дональда Трампа, его заявлениями относительно будущего НАТО, возможного сокращения американского военного присутствия в Европе и общей неопределенностью в отношении американских гарантий безопасности.

В то же время все больше европейцев поддерживают усиление собственной обороноспособности. Почти половина опрошенных одобряет совместные заимствования ЕС для финансирования оборонных программ, а в большинстве стран растет поддержка идеи сокращения зависимости от американского вооружения и развития собственного военно-промышленного комплекса.

Отдельно исследование показало, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз продолжает разделять общественное мнение в Европе. В ряде стран, в частности в Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и даже Эстонии, противников вступления Украины в ЕС на данный момент больше, чем сторонников.

Опрос проводился в мае 2026 года в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Пять стран ЕС предлагают урезать право голоса для новых членов блока - Reuters10.06.26, 14:58 • 2156 просмотров

Андрей Тимощенков

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