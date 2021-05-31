Ликвидация ОАСК: Рада не будет рассматривать законопроект на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Парламент не будет рассматривать законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева на этой пленарной неделе. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Не может (появиться в повестке дня - ред.), потому что комитет не рассматривал его по сути и я думаю, что сегодня это также все невозможно. А в 16:00 вы увидите исключительный перечень вопросов, который выносится на этой пленарной неделе для рассмотрения", - сказал Разумков.
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Послы стран "Большой семерки" поддержали инициативу Президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева, заявив, что это важный шаг в реформе судебной системы.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.
13 апреля в Верховной Раде зарегистрирован Президентский законопроект № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образования Киевского городского окружного административного суда.
14 апреля в Раде появился текст законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК.
Окружной административный суд города Киева был образован указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждение их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 года №1417/2004. 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования, был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.
Глава ОАСК является фигурантом уголовного производства в отношении "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства в сейфе - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.