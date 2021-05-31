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Ліквідація ОАСК: Рада не розглядатиме законопроект на цьому тижні

Київ • УНН

 • 16613 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Парламент не буде розглядати законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва на цьому пленарному тижні. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ліквідація ОАСК: Рада не розглядатиме законопроект на цьому тижні

Цитата:

"Не може (з’явитися на порядку денному – ред.), тому що комітет не розглядав його по суті і я думаю, що сьогодні це також все неможливо. А о 16:00 ви побачите виключний перелік питань, який виноситься на цей пленарний тиждень для розгляду", - сказав Разумков.

Доповнення

Посли країн "Великої сімки" підтримали ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, заявивши, що це важливий крок у реформі судової системи.

Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.

13 квітня у Верховній Раді зареєстровано Президентський законопроект № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

14 квітня у Раді з'явився текст законопроекту Зеленського про ліквідацію ОАСК.

Окружний адміністративний суд міста Києва був утворений указом Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16.11.2004 № 1417/2004. 21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо “плівок ОАСК”. Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких — брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти у сейфі — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

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