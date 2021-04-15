Посли G7 підтримали ініціативу Президента ліквідувати ОАСК

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"Посли G7 вітають ініціативу Володимира Зеленського щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва як важливий крок у всебічній реформі судової системи в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Також вони зазначили, що важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність.

"Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - нагадали посли країн "Великої сімки" .

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.



13 квітня у Верховній Раді зареєстровано Президентський законопроект № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.



14 квітня у Раді з'явився текст законопроекту Зеленського про ліквідацію ОАСК.

Окружний адміністративний суд міста Києва був утворений указом Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16.11.2004 № 1417/2004. 21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо “плівок ОАСК”. Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких — брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти у сейфі — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.



