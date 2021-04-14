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У Раді з'явився текст законопроекту Зеленського про ліквідацію ОАСК

У Раді з'явився текст законопроекту Зеленського про ліквідацію ОАСК

Київ • УНН

 • 14964 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На сайті Верховної Ради з’явився текст президентського законопроекту № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, передає УНН.

Деталі

Законопроект включає низку загальних положень, зокрема:

  • ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва.
  • утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

Згідно з документом, з дня набрання його чинності ОАСК припиняє здійснення правосуддя.

“Проект закону розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом та підвищення рівня довіри до судової гілки влади”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Зазначимо, що задля належної реалізації законодавчої ініціативи також внесено у ВР і проект закону № 5370 “Про внесення зміни до розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Документ пропонує внести відповідні зміни, доповнивши положення пунктом наступного змісту:

“Установити, що під час ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва положення частини шостої статті 147 цього закону щодо порядку припинення здійснення правосуддя судом, що ліквідується, та передачі ним судових справ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених ЗУ “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”.

“Обидва законопроекти є змістовно пов’язаними, їх розгляд, прийняття та набрання чинності мають відбуватися одночасно”, — пояснюють автори законопроекту.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.

Окружний адміністративний суд міста Києва був утворений указом Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16.11.2004 № 1417/2004. 21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо “плівок ОАСК”. Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких — брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти у сейфі — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

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