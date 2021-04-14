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В Раде появился текст законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК

В Раде появился текст законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК

Киев  •  УНН

 • 14901 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда, передает УНН.

Детали

Законопроект включает ряд общих положений, в частности:

  • ликвидировать Окружной административный суд города Киева.
  • создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.

Согласно документу, со дня вступления его в силу ОАСК прекращает осуществление правосудия.

"Проект закона разработан в связи с необходимостью обеспечения доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышения уровня доверия к судебной ветви власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что для надлежащей реализации законодательной инициативы также внесен в ВР и проект закона № 5370 "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Документ предлагает внести соответствующие изменения, дополнив положения пунктом следующего содержания:

"Установить, что при ликвидации Окружного административного суда города Киева положения части шестой статьи 147 этого закона о порядке прекращения осуществления правосудия судом, который ликвидируется, и передачи им судебных дел применяются с учетом особенностей, определенных ЗУ "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".

"Оба законопроекта являются содержательно связанными, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно", - объясняют авторы законопроекта.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева, внеся соответствующий законопроект в Верховную Раду как неотложный.

Окружной административный суд города Киева был образован указом Президента Украины "Об образовании местных и апелляционных административных судов, утверждении их сети и количественного состава судей" от 16.11.2004 № 1417/2004. 21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка.

Председатель ОАСК является фигурантом уголовного производства относительно "пленок ОАСК". Также недавно в Киеве на взятке в 100 тыс. долл. поймали двух адвокатов, один из которых - брат главы ОАСК Вовка. Во время обысков у задержанных обнаружены антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства в сейфе - более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

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