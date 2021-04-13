У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адмінсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано Президентський законопроект № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, передає УНН.
Деталі
Так, ініціатором законопроекту є Зеленський. Він визначив документ як невідкладний.
Зазначається, що проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.
Додамо, що наразі на сайті ВР тексту законопроекту наразі немає.
Також у Раді зареєстрували законопроект № 5370 про внесення зміни до розділу ХІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Ініціатором законопроекту є Президент. Він також визначений як невідкладний.
Тексту законопроєкту поки що на сайті ВР не оприлюднено.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.
Законопроект №5067, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, пропонує скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва, виключивши з його підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів уряду, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.
Довідково
Указом Президента України "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів" від 16.11.2004 № 1417/2004 був утворений Окружний адміністративний суд міста Києва.
21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.
Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо згаданих вище "плівок ОАСК". Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких - брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.