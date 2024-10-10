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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ликвидации реабилитационного центра не будет - Кравченко об объединении двух областных больниц на Киевщине

Ликвидации реабилитационного центра не будет - Кравченко об объединении двух областных больниц на Киевщине

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 11:13  •  2264 просмотра

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Киевский областной совет одобрил объединение реабилитационного центра с областной больницей. Начальник КОВА Руслан Кравченко заверил, что это не приведет к ликвидации центра, а наоборот - будет способствовать его развитию.

Сегодня Киевский областной совет поставил точку в вопросе присоединения Киевского областного центра реабилитационной медицины к Киевской областной клинической больнице. Но объединение двух областных больниц не приведет к ликвидации реабилитационного центра. Об этом заявил начальник КОВА Руслан Кравченко. Он также призвал прекратить спекуляции на эту тему, передает УНН.

Реабилитация была и будет, и более того, КОВА будет ее развивать. Медуслуги на базе центра будут предоставляться непрерывно. Я также лично договорился с американским бизнесменом Деллом Лоем Хансеном об обустройстве нового корпуса реабилитации. И мы уже ведем эту работу с лучшими медицинскими инженерами. Это будет корпус с современными операционными и реанимационным блоком, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией

- рассказал Кравченко в Facebook. 

Также Кравченко указал, что отделение RECOVERY остается на месте и будет оказывать необходимую помощь военным. Сохраняется кадровый потенциал, должности врачей не сокращены.

"Поэтому подчеркиваю еще раз!!! Объединение двух областных больниц не приведет к ликвидации реабилитационного центра! Речь идет лишь о развитии и расширении возможностей реабилитации наших ветеранов и в целом больницы с полным циклом современных медицинских услуг", - подчеркнул Кравченко.

Ранее УНН сообщал, что Киевский областной совет принял решение присоединить Киевский областной центр реабилитационной медицины к Киевской областной клинической больнице. Оба - коммунальные некоммерческие предприятия облсовета.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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