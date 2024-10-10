"Припиніть вводити людей в оману! Реабілітація була і буде!" - Кравченко про обʼєднання двох обласних лікарень на Київщині
Київ • УНН
Київська обласна рада схвалила об'єднання реабілітаційного центру з обласною лікарнею. Начальник КОВА Руслан Кравченко запевнив, що це не призведе до ліквідації центру, а навпаки - сприятиме його розвитку.
Сьогодні Київська обласна рада поставила крапку в питанні приєднання Київського обласного центру реабілітаційної медицини до Київської обласної клінічної лікарні. Але обʼєднання двох обласних лікарень не призведе до ліквідації реабілітаційного центру. Про це заявив начальник КОВА Руслан Кравченко. Він також закликав припинити спекуляції на цю тему, передає УНН.
Припиніть вводити людей в оману!!!Реабілітація була і буде! Більше того, ми її розвиватимемо. Медпослуги на базі центру надаватимуться БЕЗПЕРЕРВНО. Я також особисто домовився з американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном про облаштування нового корпусу реабілітації. І ми вже ведемо цю роботу з кращими медичними інженерами. Це буде корпус із сучасними операційними та реанімаційним блоком, діагностичним відділенням та ортопедо-протезною лабораторією
Також Кравченко вказав, що відділення RECOVERY залишається на місці і буде надавати необхідну допомогу військовим. Зберігається кадровий потенціал, посади лікарів не скорочені.
"Тому наголошую вкотре!!! Обʼєднання двох обласних лікарень не призведе до ліквідації реабілітаційного центру! Мова йде лише про розвиток та розширення можливостей реабілітації наших ветеранів та загалом лікарні із повним циклом сучасних медичних послуг", - наголосив Кравченко.
Раніше УНН повідомляв, що Київська обласна рада прийняла рішення приєднати Київський обласний центр реабілітаційної медицини до Київської обласної клінічної лікарні. Обидва – комунальні некомерційні підприємства облради.