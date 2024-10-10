"Припиніть вводити людей в оману! Реабілітація була і буде!" - Кравченко про обʼєднання двох обласних лікарень на Київщині

Сьогодні Київська обласна рада поставила крапку в питанні приєднання Київського обласного центру реабілітаційної медицини до Київської обласної клінічної лікарні. Але обʼєднання двох обласних лікарень не призведе до ліквідації реабілітаційного центру. Про це заявив начальник КОВА Руслан Кравченко. Він також закликав припинити спекуляції на цю тему, передає УНН.

Припиніть вводити людей в оману!!!Реабілітація була і буде! Більше того, ми її розвиватимемо. Медпослуги на базі центру надаватимуться БЕЗПЕРЕРВНО. Я також особисто домовився з американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном про облаштування нового корпусу реабілітації. І ми вже ведемо цю роботу з кращими медичними інженерами. Це буде корпус із сучасними операційними та реанімаційним блоком, діагностичним відділенням та ортопедо-протезною лабораторією