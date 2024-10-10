На Київщині вирішили об’єднати дві обласні лікарні: в ОВА запевнили, що це не призведе до ліквідації реабілітаційного центру

Влітку Київська обласна рада прийняла рішення приєднати Київський обласний центр реабілітаційної медицини до Київської обласної клінічної лікарні. Обидва – комунальні некомерційні підприємства облради. Об’єдання лікарень вже обросло маніпуляціями і домислами. В КОВА розвінчали міфи і роз’яснили процес реорганізації, передає УНН.

Як наголосили в КОВА, реабілітація – пріоритет і вона не просто буде збережена, а і розвиватиметься. Медпослуги на базі центру надаватимуться безперервно. Крім того, Київська ОВА спільно з американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном працює з кращими медичними інженерами, щоб облаштувати на території новий реабілітаційний корпус із сучасними операційним та реанімаційним блоком, діагностичним відділенням та ортопедо-протезною лабораторією. Жодних інших планів на землю центру немає, запевнили в КОВА.

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Відділення RECOVERY, як повідомляється, теж залишається на місці і продовжує працювати та вдосконалюватись. Воно функціонує у закладі з 2023 року та відноситься до мережі інноваційних реабілітаційних центрів, де відновлюються наші захисники.

Зберігається і кадровий потенціал закладу – як наголосили в ОВА, жодної посади лікаря не скорочено. Близько 90 % посад внесено у відповідний штатний розпис обласної клінічної лікарні, оптимізація стосується здебільшого персоналу господарського забезпечення та адміністративно-розпорядчого складу. До того ж, повідомляється, що при переведенні працівників до складу Київської обласної клінічної лікарні середньомісячна зарплата лікаря підвищилася на 100%.

Як вказали в ОВА, досі дві лікарні дублювали низку медпослуг, до того ж обласний центр реабілітаційної медицини не входить до спроможної мережі, тому підлягав оптимізації.

"Об’єднання дозволить створити в області в межах одного закладу завершений цикл лікування на всіх етапах захворювання, особливо що стосується надання медичної допомоги при мінно-вибухових травмах, з включенням широкого спектру діагностичних та лабораторних обстежень, що допоможе розширити надання медичної допомоги за рахунок розвитку офтальмологічної, щелепно-лицевої та травматологічної допомоги тощо", - роз’яснили в ОВА.

Щодо деяких заяв про неготовність обласного центру реабілітаційної медицини до опалювального сезону то в ОВА вказали, що всі необхідні договори укладені, лічильники встановлені та повірені, акти проплачені, заборгованість відсутня.

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