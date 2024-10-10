На Київщині вирішили об’єднати дві обласні лікарні: в ОВА запевнили, що це не призведе до ліквідації реабілітаційного центру
Київ • УНН
Київська ОВА роз'яснила процес об'єднання обласного центру реабілітації з обласною клінічною лікарнею. Реабілітаційні послуги збережуться, планується розширення можливостей та підвищення зарплат персоналу.
Влітку Київська обласна рада прийняла рішення приєднати Київський обласний центр реабілітаційної медицини до Київської обласної клінічної лікарні. Обидва – комунальні некомерційні підприємства облради. Об’єдання лікарень вже обросло маніпуляціями і домислами. В КОВА розвінчали міфи і роз’яснили процес реорганізації, передає УНН.
Як наголосили в КОВА, реабілітація – пріоритет і вона не просто буде збережена, а і розвиватиметься. Медпослуги на базі центру надаватимуться безперервно. Крім того, Київська ОВА спільно з американським бізнесменом Деллом Лоєм Хансеном працює з кращими медичними інженерами, щоб облаштувати на території новий реабілітаційний корпус із сучасними операційним та реанімаційним блоком, діагностичним відділенням та ортопедо-протезною лабораторією. Жодних інших планів на землю центру немає, запевнили в КОВА.
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Відділення RECOVERY, як повідомляється, теж залишається на місці і продовжує працювати та вдосконалюватись. Воно функціонує у закладі з 2023 року та відноситься до мережі інноваційних реабілітаційних центрів, де відновлюються наші захисники.
Зберігається і кадровий потенціал закладу – як наголосили в ОВА, жодної посади лікаря не скорочено. Близько 90 % посад внесено у відповідний штатний розпис обласної клінічної лікарні, оптимізація стосується здебільшого персоналу господарського забезпечення та адміністративно-розпорядчого складу. До того ж, повідомляється, що при переведенні працівників до складу Київської обласної клінічної лікарні середньомісячна зарплата лікаря підвищилася на 100%.
Як вказали в ОВА, досі дві лікарні дублювали низку медпослуг, до того ж обласний центр реабілітаційної медицини не входить до спроможної мережі, тому підлягав оптимізації.
"Об’єднання дозволить створити в області в межах одного закладу завершений цикл лікування на всіх етапах захворювання, особливо що стосується надання медичної допомоги при мінно-вибухових травмах, з включенням широкого спектру діагностичних та лабораторних обстежень, що допоможе розширити надання медичної допомоги за рахунок розвитку офтальмологічної, щелепно-лицевої та травматологічної допомоги тощо", - роз’яснили в ОВА.
Щодо деяких заяв про неготовність обласного центру реабілітаційної медицини до опалювального сезону то в ОВА вказали, що всі необхідні договори укладені, лічильники встановлені та повірені, акти проплачені, заборгованість відсутня.
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