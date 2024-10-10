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На Киевщине решили объединить две областные больницы: в ОВА заверили, что это не приведет к ликвидации реабилитационного центра

На Киевщине решили объединить две областные больницы: в ОВА заверили, что это не приведет к ликвидации реабилитационного центра

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:59  •  3405 просмотра

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Киевская ОВА разъяснила процесс объединения областного центра реабилитации с областной клинической больницей. Реабилитационные услуги сохранятся, планируется расширение возможностей и повышение зарплат персонала.

Летом Киевский областной совет принял решение присоединить Киевский областной центр реабилитационной медицины к Киевской областной клинической больнице. Оба - коммунальные некоммерческие предприятия облсовета. Объединение больниц уже обросло манипуляциями и домыслами. В КОВА развенчали мифы и разъяснили процесс реорганизации, передает УНН.

Как отметили в КОВА, реабилитация - приоритет и она не просто будет сохранена, а и будет развиваться. Медуслуги на базе центра будут предоставляться непрерывно. Кроме того, Киевская ОВА совместно с американским бизнесменом Деллом Лоем Хансеном работает с лучшими медицинскими инженерами, чтобы обустроить на территории новый реабилитационный корпус с современными операционным и реанимационным блоком, диагностическим отделением и ортопедо-протезной лабораторией. Никаких других планов на землю центра нет, заверили в КОВА.

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света9 октября 2024, 14:31 • 106729 просмотров

Отделение RECOVERY, как сообщается, тоже остается на месте и продолжает работать и совершенствоваться. Оно функционирует в заведении с 2023 года и относится к сети инновационных реабилитационных центров, где восстанавливаются наши защитники.

Сохраняется и кадровый потенциал заведения - как отметили в ОВА, ни одна должность врача не сокращена. Около 90% должностей внесено в соответствующее штатное расписание областной клинической больницы, оптимизация касается в основном персонала хозяйственного обеспечения и административно-распорядительного состава. К тому же, сообщается, что при переводе работников в состав Киевской областной клинической больницы среднемесячная зарплата врача повысилась на 100%.

Как указали в ОВА, до сих пор две больницы дублировали ряд медуслуг, к тому же областной центр реабилитационной медицины не входит в состоятельную сеть, поэтому подлежал оптимизации.

«Объединение позволит создать в области в пределах одного учреждения завершенный цикл лечения на всех этапах заболевания, особенно что касается оказания медицинской помощи при минно-взрывных травмах, с включением широкого спектра диагностических и лабораторных обследований, что поможет расширить оказание медицинской помощи за счет развития офтальмологической, челюстно-лицевой и травматологической помощи и т.д.», - разъяснили в ОВА. 

Относительно некоторых заявлений о неготовности областного центра реабилитационной медицины к отопительному сезону то в ОВА указали, что все необходимые договоры заключены, счетчики установлены и поверены, акты проплачены, задолженность отсутствует.

На Киевщине открыли современный реабилитационный центр для военных - Кравченко9 октября 2024, 10:45 • 10420 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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