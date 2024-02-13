Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф
В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также в противостоянии российской агрессии.
Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины
Состоялось первое заседание украинской рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Участники обсудили ключевые цели и задачи для гендерно ответственного и инклюзивного восстановления Украины.
росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"
росСМИ распространили фейковую новость о том, что 15 февраля ЕС начнет частичную депортацию украинцев.
Стрельба на станции метро в Нью-Йорке: 1 погибший и 5 раненых
Стрельба на станции метро в Бронксе привела к гибели одного человека и ранению еще пятерых в час пик в понедельник.
Воздушные силы предупреждают об усилении активности российской авиации в восточных регионах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и предупредили о потенциальной угрозе от авиационного оружия.
С начала 2024 года более 9 млрд грн выделено предприятиям по программе "Доступные кредиты"
С начала 2024 года по программе "Доступные кредиты" украинским предприятиям было предоставлено более 9 миллиардов гривен в виде 2100 кредитов, причем больше всего средств было направлено в сельское хозяйство.
Днепропетровщина: из-за вражеского обстрела теплоэлектростанция ДТЭК остановила производство тока
Тепловая электростанция ДТЭК в Днепропетровской области остановила производство электроэнергии из-за вражеских обстрелов, которые повредили оборудование.
Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна
Польша планирует ввести обязательную проверку всего украинского зерна, проходящего транзитом через страну, из-за недоверия к существующим процедурам проверки.
рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине
Воздушные силы Украины сообщили о российской баллистике, которая была запущена из Белгородской области России в направлении Харьковской области Украины.
рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов
россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепре. Вражеская атака привела к перебоям в электроснабжении и частичному прекращению водоснабжения.