Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф

В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили "непоколебимую решимость" в поддержке Украины по защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также в сопротивлении против агрессии рф.

Передает УНН, цитируя заявление с главной страницы Французской дипломатии.

Детали

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши в совместном заявлении "Веймарского треугольника" сообщили о "непоколебимой решимости" по поддержке Украины.

Столкнувшись с беспрецедентным ухудшением среды безопасности в Европе из-за полномасштабной войны россии против Украины, мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности и в отражении российской агрессии. В этой войне на карту поставлены интересы европейской безопасности. Мы сделаем все возможное, чтобы российская незаконная агрессия потерпела поражение, и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. россия не может рассчитывать на усталость Европы, но должна ожидать полной ответственности за все незаконные действия и преступления, совершенные в Украине. Все российские виновники должны быть привлечены к ответственности - говорится в заявлении.

Также министры трех стран отметили, что будущее Украины должно быть в ЕС и НАТО.

Мы продолжим работать вместе, чтобы помочь Украине продвигаться вперед на пути к членству в ЕС. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности. Вместе мы будем продолжать поддерживать прогресс Украины в достижении оперативной совместимости и дополнительных реформ в секторе безопасности. Будущее Украины - в НАТО - говорится в заявлении.

Добавим

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши планируют провести расширенную встречу "Веймар + Украина" в ближайшее время.

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