Лідери "Веймарського трикутника" заявили про підтримку України у боротьбі з рф

ukenru
19:41 • 38095 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88363 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112029 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114161 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228479 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155334 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145926 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132344 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121662 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
75 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124456 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130253 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134510 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110242 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52093 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228479 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384536 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439912 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448345 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112032 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130253 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124456 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98344 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107652 перегляди
Актуальне
Лідери "Веймарського трикутника" заявили про підтримку України у боротьбі з рф

Лідери "Веймарського трикутника" заявили про підтримку України у боротьбі з рф

Київ • УНН

 • 116266 перегляди

У спільній заяві лідери "Веймарського трикутника" висловили рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, а також у протистоянні російській агресії.

У спільній заяві лідери "Веймарського трикутника" висловили "непохитну рішучість" у підтримці України щодо захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також в опорі проти агресії рф.

Передає УНН, цитуючи заяву з головної сторінки Французької дипломатії.

Деталі

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі  у спільній заяві "Веймарського трикутника" повідомили про "непохитну рішучість" щодо підтримки України. 

Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії. У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. росія не може розраховувати на втому Європи, але повинна очікувати повної відповідальності за всі незаконні дії та злочини, скоєні в Україні. Усі російські винуватці мають бути притягнуті до відповідальності

– йдеться в заяві.

Також міністри трьох країн зауважили, що майбутнє України повинно бути в ЄС і НАТО.

Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО

– йдеться в заяві.

Додамо

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі планують провести розширену зустріч "Веймар + Україна" у найближчий час.

Представники Веймарського трикутника обговорять євроінтеграцію України. На що варто розраховувати Києву?12.05.23, 06:56 • 1007726 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
frantsiiaФранція
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74