Лідери "Веймарського трикутника" заявили про підтримку України у боротьбі з рф

У спільній заяві лідери "Веймарського трикутника" висловили "непохитну рішучість" у підтримці України щодо захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також в опорі проти агресії рф.

Передає УНН, цитуючи заяву з головної сторінки Французької дипломатії.

Деталі

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі у спільній заяві "Веймарського трикутника" повідомили про "непохитну рішучість" щодо підтримки України.

Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії. У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. росія не може розраховувати на втому Європи, але повинна очікувати повної відповідальності за всі незаконні дії та злочини, скоєні в Україні. Усі російські винуватці мають бути притягнуті до відповідальності

Також міністри трьох країн зауважили, що майбутнє України повинно бути в ЄС і НАТО.

Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО