Представники Веймарського трикутника обговорять євроінтеграцію України. На що варто розраховувати Києву?
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, у польському містечку Курник відбудеться зустріч міністрів з європейських справ Польщі, Німеччини та Франції Шимона Шинковского, Анни Люрманн та Лоуренса Буна. На зустріч Веймарського трикутника запрошена і віце-прем’єрка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина, пише УНН.
Переговори представників неформального політичного об’єднання будуть присвячені розширенню Європейського Союзу. Зокрема, питанню доєднання до нього України.
Останнім часом заяви політичних лідерів про підтримку вступу до ЄС практично зникли з інформаційного простору. Це, загалом, і не дивно: на даний момент питання перейшло у технічну площину. Україна подала заявку, отримала статус кандидата і сім пунктів, які необхідно виконати, аби рух до ЄС продовжився. Очікується, що проміжний звіт щодо виконання цих пунктів Єврокомісія оприлюднить до кінця весни.
Німеччина та Франція є лідерами у Європі, а Польщу можна назвати найбільшим виразником інтересів України у ЄС. Тож перемовини у Курнику точно зайвими не будуть.
Німеччина та Франція – беззастережна, але обережна підтримка
Позиції цих двох країн по українському питанню, в принципі, схожі. Роками лідери Німеччини та Франції годували українську владу обіцянками, що наша держава стане членом ЄС, але у дуже далекій перспективі.
Російська агресія змінила геополітичну ситуацію, і поява хоча б якоїсь конкретики у цьому питанні стала одним з елементів підтримки Євросоюзом України у протистоянні рф. Зрештою, ні Шольц, ні Макрон не кинулися з розкритими обіймами приймати Україну до ЄС. Лунали і лунають заяви по беззастережну підтримку вступу, але із зауваженнями, що цей процес може бути тривалим.
Макрон, взагалі, пропонував створити якусь альтернативну «європейську спільноту» куди приймати країни, що не є членами ЄС. Шольц, в свою чергу запропонував реформувати систему ухвалення рішень в ЄС: приймати їх більшістю, а не одностайно. І вже після цього розглядати вступ нових членів.
Проміжний звіт ЄК вочевидь спонукає Шольца та Макрона до нових заяв, за якими буде видно чи змінилася їхня позиція.
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Вступ України до ЄС є головним пріоритетом - Польща
Польща ще до початку повномасштабної російської агресії активно підтримувала вступ України до ЄС на НАТО, і ця позиція не змінилася. В одній з нещодавніх заяв президент Польщі Дуда сказав, що вступ України та Молдови до Євросоюзу є одним із головних пріоритетів.
З Варшави періодично лунали заяви, що там хотіли би бачити Україну повноцінним членом ЄС вже за декілька років, однак, на заваді може стати війна.
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Чого Україні очікувати від перемовин?
Приймати історичних рішень та робити гучних заяв ніхто не буде. Скоріш за все, Стефанишина у вузькому колі розкаже як Україна виконує рекомендації Єврокомісії. Та спробує дізнатися, в першу чергу, від представників Франції та Німеччини чи варто очікувати від лідерів цих країн більш рішучих і конкретних заяв та дій по підтримці вступу України до Євросоюзу.
Довідково:
Веймарський трикутник – неформальне політичне об’єднання Німеччини, Франції та Польщі, яке виникло у 1991 році. Перша зустріч голів МЗС трьох держав відбулась у німецькому місті Веймар.
Першочерговою метою діяльності Веймарського трикутника було просування вступу Польщі до НАТО та ЄС. Однак, об’єднання продовжило існувати і після того як Польща стала членом цих організацій.
У рамках Веймарського трикутника відбуваються зустрічі лідерів трьох держав, міністрів для вироблення спільної позиції по важливих питаннях.