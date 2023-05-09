"Реформи і геополітичне розширення": канцлер Шольц розповів, яким бачить майбутнє ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що бачить ЄС "реформованим", "геополітичним", та таким, що потребує розширення, де вектор зовнішньої політики і бюджету приймається кваліфікованою більшістю, пише УНН з посиланням на Twitter канцлера.
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"Європа - це наше майбутнє! І майбутнє Європи в наших руках. Я бачу великий, геополітичний та реформований ЄС. Велика Європа потребує чесної політики розширення. Прогрес на шляху до вступу має бути винагороджений. Ми сказали країнам Західних Балкан, Україні, Молдові та, в перспективі, Грузії: ви належите нам. Йдеться про довіру і мир в Європі", - зазначив Олаф Шольц.
Деталі
За словами канцлера Німеччини, геополітична Європа потребує справжнього партнерства також з країнами Азії, Африки та Південної Америки, "без європоцентризму - адже майбутнє багатополярне". Він пояснив, що це включає в себе справедливі угоди про вільну торгівлю: з МЕРКОСУР (економічний союз держав у Південній Америці - ред), Мексикою, Індією, Індонезією, Австралією та Кенією. А також зазначив, що вектор зовнішньої політики ЄС повинен визначатись кваліфікованою більшістю.
"Реформована Європа повинна приймати рішення щодо зовнішньої політики та бюджету кваліфікованою більшістю. Не одностайність створює найбільшу легітимність, а демократична конкуренція за більшість і компроміси, які також враховують інтереси меншин", - зазначив канцлер.
"Майбутнє - наше майбутнє - це ЄС. Минуле не переможе майбутнє. Сьогодні в Москві Путін проводить парад своїх солдатів і танків. Давайте не будемо залякані такою демонстрацією сили!", - додав Шольц
Доповнення
На думку Канцлера Німеччини, найкращою відповіддю путінській ревізіоністській політиці та політиці, що суперечить міжнародному праву - буде європейська, демократична, процвітаюча Україна.
Виступаючи перед європарламентарями у Страсбурзі, Шольц сказав, що члени ЄС повинні "набагато тісніше координувати зусилля в галузі оборони". ЄС не повинен стримуватися демонстрацією сили москви – після того, як росія відзначила 9 травня скороченим парадом промовою володимира путіна – і має підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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