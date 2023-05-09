Канцлер Німеччини закликав прискоритися у питанні навколо збройної допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС має прискорити процес інтеграції оборонної промисловості та спільних закупівель боєприпасів для України, повідомляє Sky News, пише УНН.
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Виступаючи перед європарламентарями у Страсбурзі, Шольц сказав, що члени ЄС повинні "набагато тісніше координувати зусилля в галузі оборони".
Країни-члени нещодавно погодили пакет військової підтримки для України, який включає угоду на 1 мільярд євро для спільного придбання боєприпасів для підтримки України, зазначає видання.
Канцлер Німеччини також сказав, що ЄС не повинен стримуватися демонстрацією сили москви – після того, як росія відзначила 9 травня скороченим парадом промовою володимира путіна – і має підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
"За 2200 кілометрів на північний схід звідси сьогодні путін демонструє своїх солдатів, танки та ракети", - сказав він під час виступу в Європейському парламенті.
"Нас не повинні лякати такі силові ігри", - заявив він.
Нагадаємо
Повітряну частину параду 9 травня в москві скасували в останній момент. Парад тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси «Ярс», С-400 та «Іскандер-М».