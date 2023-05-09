Повітряну частину параду в москві скасували в останній момент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Повітряну частину параду 9 травня в москві скасували, повідомили державні російські ЗМІ, пише УНН.
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Як зауважують оглядачі, росЗМІ повідомили про це безпосередньо під час трансляції з Червоної площі.
"Прямо під час параду росія скасовує заплановане авіашоу. Яка ганьба!" - прокоментував оглядач BILD Юліан Репке.
Після проїзду техніки та виступу військового оркестру диктор заявив, що парад закінчено.
Тож, він тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси «Ярс», С-400 та «Іскандер-М».
Танк Т-34, за словами військового аналітика, професора Майкла Кларка у коментарі Sky News, був "кістяком Червоної армії проти німців", що, як зауважується, відповідає наративу володимира путіна про Другу світову війну.
"Це найкоротший парад, який я пам’ятаю", - сказав Кларк.