Воздушную часть парада в москве отменили в последний момент

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13 марта, 19:26 • 56975 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108561 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109500 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109444 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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13 марта, 10:29 • 98030 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110952 просмотра

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Воздушную часть парада 9 мая в москве отменили, сообщили государственные российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Как отмечают обозреватели, росСМИ сообщили об этом непосредственно во время трансляции с Красной площади.

"Прямо во время парада россия отменяет запланированное авиашоу. Какой позор!" - прокомментировал обозреватель BILD Юлиан Репке.

После проезда техники и выступления военного оркестра диктор заявил, что парад закончен.

Таким образом, он длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».

Танк Т-34, по словам военного аналитика, профессора Майкла Кларка в комментарии Sky News, был "костяком Красной армии против немцев", что, как отмечается, соответствует нарративу владимира путина о Второй мировой войне.

"Это самый короткий парад, который я помню", - сказал Кларк.

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