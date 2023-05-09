Воздушную часть парада в москве отменили в последний момент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Воздушную часть парада 9 мая в москве отменили, сообщили государственные российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Как отмечают обозреватели, росСМИ сообщили об этом непосредственно во время трансляции с Красной площади.
"Прямо во время парада россия отменяет запланированное авиашоу. Какой позор!" - прокомментировал обозреватель BILD Юлиан Репке.
После проезда техники и выступления военного оркестра диктор заявил, что парад закончен.
Таким образом, он длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».
Танк Т-34, по словам военного аналитика, профессора Майкла Кларка в комментарии Sky News, был "костяком Красной армии против немцев", что, как отмечается, соответствует нарративу владимира путина о Второй мировой войне.
"Это самый короткий парад, который я помню", - сказал Кларк.