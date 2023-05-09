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Канцлер Германии призвал ускориться в вопросе вокруг оружейной помощи для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен ускорить процесс интеграции оборонной промышленности и совместных закупок боеприпасов для Украины, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Выступая перед европарламентариями в Страсбурге, Шольц сказал, что члены ЕС должны "гораздо теснее координировать усилия в области обороны".

Страны-члены недавно согласовали пакет военной поддержки для Украины, который включает соглашение на 1 миллиард евро для совместного приобретения боеприпасов для поддержки Украины, отмечает издание.

Канцлер Германии также сказал, что ЕС не должен сдерживаться демонстрацией силы москвы – после того, как россия отметила 9 мая сокращенным парадом речью владимира путина – и должен поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"За 2200 километров к северо-востоку отсюда сегодня путин демонстрирует своих солдат, танки и ракеты", - сказал он во время выступления в Европейском парламенте.

"Нас не должны пугать такие силовые игры", - заявил он.

Напомним

Воздушную часть парада 9 мая в москве отменили в последний момент. Парад длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы «Ярс», С-400 и «Искандер-М».

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