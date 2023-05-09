"Реформы и геополитическое расширение": канцлер Шольц рассказал, каким видит будущее ЕС

ukru
13 марта, 19:26 • 58299 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 109166 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109741 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109651 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102886 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98340 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111010 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131696 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172656 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203677 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 54593 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 36105 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 25929 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 21119 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 28963 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172659 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203680 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145129 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151593 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 188070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 69016 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104235 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121197 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156843 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163681 просмотра
Актуальное
"Реформы и геополитическое расширение": канцлер Шольц рассказал, каким видит будущее ЕС

"Реформы и геополитическое расширение": канцлер Шольц рассказал, каким видит будущее ЕС

Киев • УНН

 • 807438 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что видит ЕС "реформированным", "геополитическим", и требующим расширения, где вектор внешней политики и бюджета принимается квалифицированным большинством, пишет УНН со ссылкой на Twitter канцлера.

Цитата

"Европа - это наше будущее! И будущее Европы в наших руках. Я вижу большой, геополитический и реформированный ЕС.  Большая Европа нуждается в честной политике расширения. Прогресс на пути к вступлению должен быть вознагражден. Мы сказали странам Западных Балкан, Украине, Молдове и, в перспективе, Грузии: вы принадлежите нам. Речь идет о доверии и мире в Европе", — отметил Олаф Шольц.

Детали

По словам канцлера Германии, геополитическая Европа нуждается в настоящем партнерстве также со странами Азии, Африки и Южной Америки, "без европоцентризма - ведь будущее многополярное". Он пояснил, что это включает в себя справедливые соглашения о свободной торговле: с МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке - ред), Мексикой, Индией, Индонезией, Австралией и Кенией. А также отметил, что вектор внешней политики ЕС должен определяться квалифицированным большинством. 

"Реформированная Европа должна принимать решения по внешней политике и бюджету квалифицированным большинством. Не единодушие создает наибольшую легитимность, а демократическая конкуренция за большинство и компромиссы, которые также учитывают интересы меньшинств", — отметил канцлер.

"Будущее - наше будущее - это ЕС. Прошлое не победит будущее. Сегодня в Москве Путин проводит парад своих солдат и танков. Давайте не будем запуганы такой демонстрацией силы!", — добавил Шольц

Дополнение

По мнению Канцлера Германии, лучшим ответом путинской ревизионистской политике и политике, противоречащей международному праву - будет европейская, демократическая, процветающая Украина. 

Выступая перед европарламентариями в Страсбурге, Шольц сказал, что члены ЕС должны "гораздо теснее координировать усилия в области обороны". ЕС не должен сдерживаться демонстрацией силы москвы – после того, как россия отметила 9 мая сокращенным парадом речью владимира путина – и должен поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Работу надо продолжать": фон дер Ляйен обсудила с Зеленским прогресс Украины на пути в ЕС

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы