"Реформы и геополитическое расширение": канцлер Шольц рассказал, каким видит будущее ЕС

Цитата

"Европа - это наше будущее! И будущее Европы в наших руках. Я вижу большой, геополитический и реформированный ЕС. Большая Европа нуждается в честной политике расширения. Прогресс на пути к вступлению должен быть вознагражден. Мы сказали странам Западных Балкан, Украине, Молдове и, в перспективе, Грузии: вы принадлежите нам. Речь идет о доверии и мире в Европе", — отметил Олаф Шольц.

Детали

По словам канцлера Германии, геополитическая Европа нуждается в настоящем партнерстве также со странами Азии, Африки и Южной Америки, "без европоцентризма - ведь будущее многополярное". Он пояснил, что это включает в себя справедливые соглашения о свободной торговле: с МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке - ред), Мексикой, Индией, Индонезией, Австралией и Кенией. А также отметил, что вектор внешней политики ЕС должен определяться квалифицированным большинством.

"Реформированная Европа должна принимать решения по внешней политике и бюджету квалифицированным большинством. Не единодушие создает наибольшую легитимность, а демократическая конкуренция за большинство и компромиссы, которые также учитывают интересы меньшинств", — отметил канцлер.



"Будущее - наше будущее - это ЕС. Прошлое не победит будущее. Сегодня в Москве Путин проводит парад своих солдат и танков. Давайте не будем запуганы такой демонстрацией силы!", — добавил Шольц

Дополнение

По мнению Канцлера Германии, лучшим ответом путинской ревизионистской политике и политике, противоречащей международному праву - будет европейская, демократическая, процветающая Украина.

Выступая перед европарламентариями в Страсбурге, Шольц сказал, что члены ЕС должны "гораздо теснее координировать усилия в области обороны". ЕС не должен сдерживаться демонстрацией силы москвы – после того, как россия отметила 9 мая сокращенным парадом речью владимира путина – и должен поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Работу надо продолжать": фон дер Ляйен обсудила с Зеленским прогресс Украины на пути в ЕС