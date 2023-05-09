Шольц: європейська Україна - найкраща відповідь москві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив сьогодні, що європейська Україна - найкраща відповідь москві, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
Цитата
«Важливо підготувати майбутнє нової України просто зараз. Європейська, демократична, процвітаюча Україна — це найкраще, що ми можемо протиставити путінській ревізіоністській політиці та політиці, що суперечить міжнародному праву», - заявив канцлер Олаф Шольц, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту з нагоди Дня Європи.
Деталі
Канцлер Німеччини також наголосив, що закон сильнішого не повернеться до Європи.
«Ніхто з нас не хоче повертатися до тих часів, коли у Європі діяв закон найсильнішого. Коли менші країни мали підкорятися більшим. Коли свобода була привілеєм небагатьох, а не правом для всіх», - сказав Шольц.
«Перефразуючи Оскара Вайльда, - продовжив Шольц, - "майбутнє належить тим, хто бачить можливості до того, як вони стануть очевидними". Це просто не відноситься до ностальгіків. І точно не до ревізіоністів, які мріють про національну славу чи жагу до імперської влади. За таке безглуздя могутньої держави-сусіда українці платять життям».
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС має прискорити процес інтеграції оборонної промисловості та спільних закупівель боєприпасів для України.