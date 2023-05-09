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Шольц: европейская Украина - лучший ответ москве

Шольц: европейская Украина - лучший ответ москве

Киев • УНН

 • 1322191 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил сегодня, что европейская Украина - лучший ответ москве, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Цитата

«Важно подготовить будущее новой Украины прямо сейчас. Европейская, демократическая, процветающая Украина - это лучшее, что мы можем противопоставить путинской ревизионистской политике и политике, противоречащей международному праву», - заявил канцлер Олаф Шольц, выступая на пленарном заседании Европарламента по случаю Дня Европы.

Детали

Канцлер Германии также подчеркнул, что закон сильнейшего не вернется в Европу.

«Никто из нас не хочет возвращаться к тем временам, когда в Европе действовал закон сильнейшего. Когда меньшие страны должны были подчиняться большим. Когда свобода была привилегией немногих, а не правом для всех», - сказал Шольц.

«Перефразируя Оскара Уайльда, - продолжил Шольц, - "будущее принадлежит тем, кто видит возможности до того, как они станут очевидными". Это просто не относится к ностальгикам. И точно не к ревизионистам, мечтающим о национальной славе или жажде имперской власти. За такую глупость могущественного государства-соседа украинцы платят жизнью».

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен ускорить процесс интеграции оборонной промышленности и совместных закупок боеприпасов для Украины.

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