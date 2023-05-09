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"Роботу треба продовжувати": фон дер Ляєн обговорила із Зеленським прогрес України на шляху до ЄС

"Роботу треба продовжувати": фон дер Ляєн обговорила із Зеленським прогрес України на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 303152 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обговорила із Президентом Володимиром Зеленським прогрес України на шляху до ЄС, вказавши, що з повагою ставиться до наполегливої роботи України над реформами на тлі війни і роботу треба продовжувати, пише УНН.

Цитата

"Ми також обговорили прогрес України на шляху до ЄС. Я віддала данину повагу зусиллям України, яка наполегливо працювала над реформами в умовах повномасштабної війни. Роботу потрібно продовжувати. Україна може розраховувати на нашу підтримку та експертизу протягом усього процесу", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати у червні позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу країни на шляху до ЄС. 

Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року та отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року. У грудні повідомлялося, що ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні. Президент Зеленський раніше закликав Євросоюз ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.

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