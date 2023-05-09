Зеленський: Україна розраховує у червні на позитивну проміжну оцінку щодо шляху в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Україна розраховує отримати у червні позитивну проміжну оцінку Європейської комісії щодо прогресу країни на шляху до ЄС. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.
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«Другий пункт - наше подальше об'єднання. Сьогодні ми зустрічаємося тут, у Києві. Україна завжди була і завжди буде невід'ємною частиною нашого спільного Європейського простору, а це перш за все культурний простір, який переростає у відповідні політичні та економічні простори. Вже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.
«Ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху до євроінтеграції», - зазначив Зеленський.
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Доповнення
Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року та отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року.
У грудні повідомлялося, що ЄС підтвердив прогрес України у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії та готовність надати попередню оцінку навесні.
Президент Зеленський закликав Євросоюз ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.