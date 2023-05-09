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Зеленский: Украина рассчитывает в июне на положительную промежуточную оценку по пути в ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Европейской комиссии относительно прогресса страны на пути в ЕС. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Второй пункт - наше дальнейшее объединение. Сегодня мы встречаемся здесь, в Киеве. Украина всегда была и всегда будет неотъемлемой частью нашего общего Европейского пространства, а это прежде всего культурное пространство, которое перерастает в соответствующие политические и экономические пространства. Уже давно пришло время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом», - сказал Зеленский.

Он отметил, что настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

«Мы рассчитываем, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Европейской комиссией относительно прогресса Украины на пути к евроинтеграции», - отметил Зеленский.

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Дополнение

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность дать предварительную оценку весной.

Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров по присоединению Украины к ЕС.

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