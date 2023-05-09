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"Работу надо продолжать": фон дер Ляйен обсудила с Зеленским прогресс Украины на пути в ЕС

Киев • УНН

 • 303147 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с Президентом Владимиром Зеленским прогресс Украины на пути в ЕС, указав, что с уважением относится к упорной работе Украины над реформами на фоне войны и работу надо продолжать, пишет УНН.

Цитата

"Мы также обсудили прогресс Украины на пути в ЕС. Я отдала дань уважения усилиям Украины, которая упорно работала над реформами в условиях полномасштабной войны. Работу нужно продолжать. Украина может рассчитывать на нашу поддержку и экспертизу на протяжении всего процесса", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Европейской комиссии относительно прогресса страны на пути в ЕС. 

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года. В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной. Президент Зеленский ранее призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.

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