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Нова ІПСО росіян: окупанти намагаються посварити поляків та українців

Київ • УНН

 • 1030645 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. росіяни запустили нову ІПСО, аби посварити між собою поляків та українців. Про це пише УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Деталі

Повідомляється, що у соцмережах зʼявилася реклама, спрямована на те, аби посіяти розбрат між Україною та Польщею. Так, росіяни поширюють відео, на якому поляки нібито заявляють, що Україна повинна відшкодувати надану їй допомогу, передавши частину своїх територій.

"У дописі йдеться, ніби "глава Польщі заявив, що Україна повинна добровільно повернути землі, що належали Польщі до 1939 року". Насправді Дуда такого не говорив, Польща поважає суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслюють в Центрі стратегічних комунікацій.

Зазначається, що подібними фейками росіяни намагаються налаштувати українців проти мешканців країн-партнерів і домогтися зниження підтримки України.

Рекламні кампанії запустили зі сторінки у Facebook під назвою Jaded statement, яка маскується під "Новини та ЗМІ". За наданою інформацією, цю психологічну кампанію запустили 5 травня, у той же день сторінку і було створено.

Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook. У Центрі стратегічних комунікацій закликають блокувати подібні матеріали та надсилати скарги до служби підтримки Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт Зеленського та Залужного: росіяни поширюють нову ІПСО

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