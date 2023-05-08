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Новая ИПСО россиян: оккупанты пытаются поссорить поляков и украинцев

Новая ИПСО россиян: оккупанты пытаются поссорить поляков и украинцев

Киев • УНН

 • 1030645 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. россияне запустили новую ИПСО, чтобы поссорить между собой поляков и украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Детали

Сообщается, что в соцсетях появилась реклама, направленная на то, чтобы посеять раздор между Украиной и Польшей. Так, россияне распространяют видео, на котором поляки якобы заявляют, что Украина должна возместить оказанную ей помощь, передав часть своих территорий.

"В заметке говорится, будто "глава Польши заявил, что Украина должна добровольно вернуть земли, принадлежавшие Польше до 1939 года". На самом деле Дуда такого не говорил, Польша уважает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркивают в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что подобными фейками россияне пытаются настроить украинцев против жителей стран-партнеров и добиться снижения поддержки Украины.

Рекламные кампании запустили со страницы в Facebook под названием Jaded statement, которая маскируется под "Новости и СМИ". По предоставленной информации, эту психологическую кампанию запустили 5 мая, в тот же день страница и была создана.

По состоянию на сейчас она не заблокирована, поэтому все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook. В Центре стратегических коммуникаций призывают блокировать подобные материалы и отправлять жалобы в службу поддержки Facebook.

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