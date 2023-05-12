Представители Веймарского треугольника обсудят евроинтеграцию Украины. На что стоит рассчитывать Киеву?

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня, 12 мая, в польском городке Курник состоится встреча министров по европейским делам Польши, Германии и Франции Шимона Шинковского, Анны Люрманн и Лоуренса Буна. На встречу Веймарского треугольника приглашена и вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Переговоры представителей неформального политического объединения будут посвящены расширению Европейского Союза. В частности, вопросу присоединения к нему Украины.

В последнее время заявления политических лидеров о поддержке вступления в ЕС практически исчезли из информационного пространства. Это, в общем-то, и не удивительно: на данный момент вопрос перешел в техническую плоскость. Украина подала заявку, получила статус кандидата и семь пунктов, которые необходимо выполнить, чтобы движение в ЕС продолжилось. Ожидается, что промежуточный отчет по выполнению этих пунктов Еврокомиссия обнародует до конца весны.

Германия и Франция являются лидерами в Европе, а Польшу можно назвать крупнейшим выразителем интересов Украины в ЕС. Поэтому переговоры в Курнике точно лишними не будут.

Германия и Франция – безоговорочная, но осторожная поддержка

Позиции этих двух стран по украинскому вопросу, в принципе, схожи. Годами лидеры Германии и Франции кормили украинскую власть обещаниями, что наше государство станет членом ЕС, но в очень далекой перспективе.

Российская агрессия изменила геополитическую ситуацию, и появление хотя бы какой-то конкретики в этом вопросе стало одним из элементов поддержки Евросоюзом Украины в противостоянии с рф. В конце концов, ни Шольц, ни Макрон не бросились с распростертыми объятиями принимать Украину в ЕС. Звучали и звучат заявления о безоговорочной поддержке вступления, но с замечаниями, что этот процесс может быть длительным.

Макрон, вообще, предлагал создать некое альтернативное «европейское сообщество» куда принимать страны, не являющиеся членами ЕС. Шольц, в свою очередь предложил реформировать систему принятия решений в ЕС: принимать их большинством, а не единогласно. И уже после этого рассматривать вступление новых членов.

Промежуточный отчет ЕК очевидно побудит Шольца и Макрона к новым заявлениям, по которым будет видно, изменилась ли их позиция.

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Вступление Украины в ЕС является главным приоритетом - Польша

Польша еще до начала полномасштабной российской агрессии активно поддерживала вступление Украины в ЕС на НАТО, и эта позиция не изменилась. В одном из недавних заявлений президент Польши Дуда сказал, что вступление Украины и Молдовы в Евросоюз является одним из главных приоритетов.

Из Варшавы периодически звучали заявления, что там хотели бы видеть Украину полноценным членом ЕС уже через несколько лет, однако, на пути может встать война.

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Чего Украине ожидать от переговоров?

Принимать исторических решений и делать громких заявлений никто не будет. Скорее всего, Стефанишина в узком кругу расскажет как Украина выполняет рекомендации Еврокомиссии. И попытается узнать, в первую очередь, от представителей Франции и Германии стоит ли ожидать от лидеров этих стран более решительных и конкретных заявлений и действий по поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Справочно:

Веймарский треугольник – неформальное политическое объединение Германии, Франции и Польши, возникшее в 1991 году. Первая встреча глав МИД трех государств состоялась в немецком городе Веймар.

Первоочередной целью деятельности Веймарского треугольника было продвижение вступления Польши в НАТО и ЕС. Однако, объединение продолжило существовать и после того как Польша стала членом этих организаций.

В рамках Веймарского треугольника происходят встречи лидеров трех государств, министров для выработки общей позиции по важным вопросам.

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