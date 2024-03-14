Лидеры "Веймарского треугольника" обсудят помощь Украине 15 марта: Шольц рассказал детали

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на немецкое издание BR24

"Хорошо, что мы собираемся вместе в Веймарском треугольнике в это время", - прокомментировал Шольц визит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Он добавил, что для трех стран ЕС важно собраться вместе хотя из-за агрессивной войны рф против Украины.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно больше поддержки для Украины. Достаточно ли боеприпасов? Достаточно ли артиллерии? Достаточно ли противовоздушной обороны?" - добавил канцлер.

Шольц в очередной раз опроверг заявил о недоразумениях с Макроном. "У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", - подчеркнул канцлер. По его словам, он "особенно" заинтересован во франко-германской дружбе.

Дополнение

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что отправится в Берлин в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.