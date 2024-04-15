Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  179947 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  175645 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  177250 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  183851 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127979 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138091 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162491 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140038 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134634 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118020 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли консенсуса с президентом Байденом по оказанию помощи как Израилю, так и Украине, и планируют на этой неделе принять дополнительный законопроект о национальной безопасности для помощи обеим странам.

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Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестованы после того, как один человек погиб и 17 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция.

Общество •   •  3762 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

Иран нанес комбинированный ракетно-беспилотный удар по Израилю, по образцу российской тактики в Украине, чтобы испытать израильскую ПВО, но большинство из 120 баллистических ракет были перехвачены.

Война •   •  6850 просмотра
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

Сегодня, 15 апреля, поклонники различных видов творчества по всему миру могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня искусства. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2012 году в честь дня рождения известного итальянского художника Леонардо да Винчи, который появился на свет 15 апреля 1452 года.

УНН Lite •   •  7382 просмотра
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

В Китае во время экскурсии погибли 12 человек

12 человек погибли, когда самодельная экскурсионная лодка перевернулась во время экскурсии в Циньхуандао, Китай.

Общество •   •  6522 просмотра
В Китае во время экскурсии погибли 12 человек

Литва выделит 400 000 евро на металлодетекторы в украинских школах

Литва выделит 400 000 евро на установку металлодетекторов в украинских школах и поддержку реабилитации украинских военных.

Война •   •  8020 просмотра
Литва выделит 400 000 евро на металлодетекторы в украинских школах

Военные США уничтожили 80 беспилотников и 6 ракет, которые летели на Израиль

Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.

Война •   •  9747 просмотра
Военные США уничтожили 80 беспилотников и 6 ракет, которые летели на Израиль

Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Новобахмутовки на фоне интенсивных боев к западу от Бахмута, согласно обновленной карте DeepState.

Война •   •  11636 просмотра
Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Россияне вывозят промышленное оборудование с оккупированных территорий Донецкой области под видом металлолома и отправляют его в Россию.

Война •   •  12609 просмотра
С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.

Технологии •   •  10816 просмотра
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен