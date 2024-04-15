Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса США в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом достигли консенсуса относительно помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате демократа Чака Шумера, передает УНН.

Детали

Сенатор надеется, что на этой неделе можно будет "что-то сделать, чтобы помочь обеим странам".

Лучший способ направить помощь Израилю и Украине - это рассмотреть и принять в Палате представителей одобренную сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим странам констатировал Шумер.

Дополнение

Ранее лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ заявил, что на фоне атаки Ирана на Израиль, Палата представителей на следующей неделе сместит свой ранее объявленный график, чтобы вместо этого рассмотреть помощь Израилю.

В тот же день спикер Палаты Майк Джонсон подтвердил, что он вынесет на рассмотрение помощь и Украине. В то же время детали этого до сих пор неизвестны.

После переговоров с 45-м президентом США Дональдом Трампом, Джонсон сказал, что тот поддерживает предоставление Украине кредитов вместо грантов и использование российских активов для оплаты новой помощи. По его словам, эти элементы могут быть частью пакета помощи.

"Это идеи, которые, по моему мнению, могут получить консенсус", - заявил он.

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля