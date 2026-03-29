Лидер немецкой ультраправой партии АдГ Хрупалла призвал вывести американские войска из Германии

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что Германия должна начать процесс вывода американских войск со своей территории. Соответствующее заявление он сделал накануне партийной конференции саксонского отделения АдГ. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Во время выступления Хрупалла подчеркнул, что его партия больше не должна оставаться лишь протестной силой, а должна готовиться к реальному приходу к власти.

На этом фоне он снова резко высказался относительно внешней политики Германии и роли США.

Давайте начнем реализовывать это – с вывода американских войск из Германии – заявил политик.

По его словам, Германия не должна позволять втягивать себя в международные конфликты и должна проводить более самостоятельную внешнюю политику. В качестве примера он привел Испанию, которая, по его словам, не дала использовать свои американские базы для операций против Ирана.

На что еще делает ставку АдГ

Помимо внешней политики, Хрупалла также очертил политические амбиции партии до 2029 года. Он фактически заявил, что АдГ имеет целью не только побеждать на земельном уровне, но и претендовать на федеральную власть.

"Украина – тоже не наша война" – Трамп ответил на позицию Мерца по Ирану

Параллельно он атаковал правительство Германии из-за налоговой, социальной и энергетической политики. В частности, Хрупалла назвал энергетику "матерью всех проблем" и призвал снижать налоги на топливо и отменять механизмы ценообразования на выбросы CO₂.

Заявление о выводе американских войск снова вывело Хрупаллу на конфликтную линию не только с правительством Германии, но и с США.

Ранее он уже неоднократно попадал в центр скандалов из-за своих пророссийских и антизападных заявлений, в частности после высказываний о том, что Путин якобы не представляет для него угрозы.

Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии