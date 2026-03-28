Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия США в Иране, назвав их угрожающими. Он поставил под сомнение возможность смены режима в исламской республике.
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в иранском конфликте. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.
Детали
По словам Мерца, то, что Трамп делает сейчас, — это не деэскалация и попытка достичь мирного решения, а скорее «массированная эскалация с неопределенным результатом».
Это эскалация, которая уже является угрожающей. Не только для тех, кто непосредственно пострадал, но и для всех нас
Он также поставил под сомнение то, что иранское руководство может быть свергнуто.
«Действительно ли смена режима является целью? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Обычно это шло не так», — резюмировал Мерц.
Напомним
Накануне президент Дональд Трамп раскритиковал немецких лидеров за то, что они не поддержали войну в Иране, и заявил, что их комментарии были «неуместными» ввиду того, что США поддерживали союзников в конфликте в Украине.
