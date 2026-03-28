Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии

$43.880.0150.610.24
27 марта, 19:46 • 10334 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 26383 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 51663 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 32983 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 52762 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 29699 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 29700 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 47120 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 50424 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44798 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Популярные новости
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 15117 просмотра
Украина готовит соглашения со странами Персидского залива для противодействия иранским дронам - МИД27 марта, 17:28 • 4582 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 10163 просмотра
Гуманитарная катастрофа в оккупированных Олешках – Лубинец обратился к МККК и российской стороне27 марта, 18:32 • 8574 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo21:23 • 8146 просмотра
публикации
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo21:23 • 8190 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 15128 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 51663 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 52762 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 81294 просмотра
Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал действия США в Иране, назвав их угрожающими. Он поставил под сомнение возможность смены режима в исламской республике.

Мерц обвинил Трампа в эскалации иранского конфликта и неудачной стратегии

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в иранском конфликте. Об этом сообщает Tagesschau, информирует УНН.

Детали

По словам Мерца, то, что Трамп делает сейчас, — это не деэскалация и попытка достичь мирного решения, а скорее «массированная эскалация с неопределенным результатом».

Это эскалация, которая уже является угрожающей. Не только для тех, кто непосредственно пострадал, но и для всех нас

— отметил глава немецкого правительства.

Он также поставил под сомнение то, что иранское руководство может быть свергнуто.

«Действительно ли смена режима является целью? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Обычно это шло не так», — резюмировал Мерц.

Напомним

Накануне президент Дональд Трамп раскритиковал немецких лидеров за то, что они не поддержали войну в Иране, и заявил, что их комментарии были «неуместными» ввиду того, что США поддерживали союзников в конфликте в Украине.

"Нам нужен план": Мерц предостерег от затягивания войны в Иране14.03.26, 07:31 • 10062 просмотра

Вадим Хлюдзинский

