Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
27 березня, 13:21
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
27 березня, 12:50
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
27 березня, 11:09
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
27 березня, 10:01
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
27 березня, 05:31
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
27 березня, 00:33
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
26 березня, 18:12
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував дії США в Ірані, назвавши їх загрозливими. Він піддав сумніву можливість зміни режиму в ісламській республіці.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в іранському конфлікті. Про це повідомляє Tagesschau, інформує УНН.

Деталі

За словами Мерца, те, що Трамп робить зараз, - це не деескалація та спроба досягти мирного вирішення, а радше "масована ескалація з невизначеним результатом".

Це ескалація, яка вже є загрозливою. Не лише для тих, хто безпосередньо постраждав, а й для всіх нас

- зазначив глава німецького уряду.

Він також поставив під сумнів те, що іранське керівництво може бути повалено.

"Чи справді зміна режиму є метою? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Зазвичай це йшло не так", - резюмував Мерц.

Напередодні президент Дональд Трамп розкритикував німецьких лідерів за те, що вони не підтримали війну в Ірані, і заявив, що їхні коментарі були "недоречними" з огляду на те, що США підтримували союзників у конфлікті в Україні.

"Нам потрібен план": Мерц застеріг від затягування війни в Ірані14.03.26, 07:31 • 10062 перегляди

Вадим Хлюдзинський

