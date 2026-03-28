Мерц звинуватив Трампа в ескалації іранського конфлікту та невдалій стратегії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував дії США в Ірані, назвавши їх загрозливими. Він піддав сумніву можливість зміни режиму в ісламській республіці.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в іранському конфлікті. Про це повідомляє Tagesschau, інформує УНН.
Деталі
За словами Мерца, те, що Трамп робить зараз, - це не деескалація та спроба досягти мирного вирішення, а радше "масована ескалація з невизначеним результатом".
Це ескалація, яка вже є загрозливою. Не лише для тих, хто безпосередньо постраждав, а й для всіх нас
Він також поставив під сумнів те, що іранське керівництво може бути повалено.
"Чи справді зміна режиму є метою? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Зазвичай це йшло не так", - резюмував Мерц.
Нагадаємо
Напередодні президент Дональд Трамп розкритикував німецьких лідерів за те, що вони не підтримали війну в Ірані, і заявив, що їхні коментарі були "недоречними" з огляду на те, що США підтримували союзників у конфлікті в Україні.
