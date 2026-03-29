Лідер німецької ультраправої партії АдГ Хрупалла закликав вивести американські війська з Німеччини

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Співголова ультраправої партії АдГ Тіно Хрупалла закликав припинити військову присутність США. Політик прагне самостійної зовнішньої політики до 2029 року.

Фото: dpa

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що Німеччина має розпочати процес виведення американських військ зі своєї території. Відповідну заяву він зробив напередодні партійної конференції саксонського осередку АдГ. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Під час виступу Хрупалла наголосив, що його партія більше не повинна залишатися лише протестною силою, а має готуватися до реального приходу до влади.

На цьому тлі він знову різко висловився щодо зовнішньої політики Німеччини і ролі США.

Давайте почнемо реалізовувати це – з виведення американських військ з Німеччини

– заявив політик.

За його словами, Німеччина не повинна дозволяти втягувати себе в міжнародні конфлікти і має проводити більш самостійну зовнішню політику. Як приклад він навів Іспанію, яка, за його словами, не дала використовувати свої американські бази для операцій проти Ірану.

Окрім зовнішньої політики, Хрупалла також окреслив політичні амбіції партії до 2029 року. Він фактично заявив, що АдГ має на меті не лише перемагати на земельному рівні, а й претендувати на федеральну владу.

Паралельно він атакував уряд Німеччини через податкову, соціальну та енергетичну політику. Зокрема, Хрупалла назвав енергетику "матір’ю всіх проблем" і закликав знижувати податки на пальне та скасовувати механізми ціноутворення на викиди CO₂.

Заява про виведення американських військ знову вивела Хрупаллу на конфліктну лінію не лише з урядом Німеччини, а й зі США.

Раніше він уже неодноразово потрапляв у центр скандалів через свої проросійські та антизахідні заяви, зокрема після висловлювань про те, що Путін нібито не становить для нього загрози.

Степан Гафтко

